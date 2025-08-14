Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bugün CHP'den istifa ederek AKP'ye katıldı.
AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş da Çerçioğlu, ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerini tebrik edip, "Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.
Bugün düzenlenen AKP etkinliğinde aynı Çerçioğlu ile aynı karede yer alan Sarıbaş'ın yıllar önce Çerçioğlu'na ait bir konuşma metnini yırtarak kürsüden uzaklaştırdığı anların görüntüleri ortaya çıktı.
Temmuz 2016'da 15 Temmuz darbe girişimine karşı 'Demokrasi yürüyüşü' yapan Çerçioğlu, AKP'lilerin öncülüğünde 'Demokrasi nöbetinin' tutulduğu alana gelerek buradaki kürsüden halka seslenmek isteyince gerginlik çıkmıştı.
Dönemin AKP Kadın Kolları Başkanı olan Seda Sarıbaş, Çerçioğlu’nun konuşma metnini yırtmıştı.