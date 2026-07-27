Ünlü sanatçı Seda Sayan, AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma ve derneğe yapılan bağışlarla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Sayan, kendisine yöneltilen AHBAP'a bağış yapıp yapmadığına ilişkin soruya, kahkaha atarak cevap verdi.

"TÜRKİYE'NİN EN GÜVENİLİR İSİMLERİNDEN BİRİYİM"

Sayan "Ben yapmadım arkadaşlar. Ben öngörüsü yüksek bir kadınım. Kime nasıl yardım yapacağımı çok iyi bilirim. Üstelik ben çok iyi araştırırım. Haluk Levent'i de çok önceden tanıdığım için bana güven vermediğini için, ben Türkiye'nin en güvenilir isimlerinden biri olduğum için bu yüzden her zaman bağışımı Kızılay'a devletimin önerdiği yerlere yaptım ve öyle de devam ediyorum" yanıtını verdi.

Sayan'ın açıklaması, AHBAP Derneği hakkında yürütülen soruşturmanın gündemde olduğu dönemde dikkat çekti.