Sahne performansları ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündemine gelen Seda Sayan, bu kez anne adayları için düzenlenen organizasyonları eleştirdi. Baby shower ve cinsiyet öğrenme partilerine karşı olduğunu söyleyen sanatçı, geçmişteki geleneklerle günümüzdeki alışkanlıkları karşılaştırdı.

“ESKİLER DAHA DİKKAT EDERDİ”

Baby shower organizasyonlarından hoşlanmadığını açıkça dile getiren Seda Sayan, eski dönemlerde doğum öncesi hazırlıkların farklı yapıldığını belirtti.

Ünlü sanatçı, konuya ilişkin görüşlerini şu sözlerle anlattı:

“Ben baby shower'lara karşıyım. O ne? Eskiden doğuma yakın odası yapılırdı. Şımarıklık bu, çok irite edici. Bir de bunları çıkardılar. Eskiler daha dikkat ederlerdi.”

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Seda Sayan’ın baby shower ve cinsiyet öğrenme partilerine yönelik sözleri sosyal medyada farklı görüşleri beraberinde getirdi. Sanatçının geleneksel doğum hazırlıklarını hatırlatan açıklamalarına katılan kullanıcılar, günümüzde bu tür organizasyonların gereğinden fazla abartıldığını savundu. Bazı kullanıcılar ise baby shower ve cinsiyet partilerinin aileler için mutluluğu paylaşmanın güzel bir yolu olduğunu belirterek Sayan’ın sözlerini eleştirdi. Ünlü sanatçının “Şımarıklık bu” çıkışı, yeni nesil kutlama alışkanlıkları üzerine tartışma başlattı.