Ekranların ve sahnelerin vazgeçilmez yüzü Seda Sayan, sponsorluk anlaşmalarıyla medyanın odak noktası olmaya devam ediyor. İddialara göre başarılı sanatçı, 4 farklı markayla birer yıllık dev reklam sözleşmeleri imzaladı. Her bir markadan 50 milyon TL alarak el sıkışan Sayan’ın, bu iş birliği serisinden toplam 200 milyon TL gibi astronomik bir gelir elde edeceği konuşuluyor.

Reklam Serisinin İlk Kampanyası Yayında

Anlaşma dâhilinde vakit kaybetmeden kamera karşısına geçen ünlü sanatçının yer aldığı ilk proje izleyiciyle buluştu. Dijital eğitim platformu ÜçDörtBeş All Star için çekilen tanıtım filmi ekranlardaki yerini alırken, Seda Sayan'ın el sıkıştığı diğer üç markaya ait reklam filmlerinin ise önümüzdeki günlerde sırayla yayınlanacağı bildirildi.

Televizyon Tekliflerini Askıya Aldı, Rotayı Dijitale Çevirdi

Son dönemde özellikle YouTube’da yayınlanan “Bacıların Bacısı” programıyla geniş kitlelerin beğenisini toplayan Seda Sayan’ın, kariyer yolculuğunda dijital mecralara öncelik verdiği öğrenildi. Yepyeni bir dijital formatın hazırlıklarını sürdüren sanatçının, bu yoğun süreçte kendisine yöneltilen bazı televizyon projelerini ise şimdilik beklemeye aldığı iddia edildi.