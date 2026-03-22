Özel hayatı ve estetik operasyonlarıyla sık sık kamuoyunun dikkatini çeken Seda Sayan, idolünün Ajda Pekkan olduğunu açıkladı. Pekkan’ın sahnelerdeki performansını ve fiziksel formunu yıllardır korumasını takdir ettiğini belirten Sayan, sanatçının yaşıtlarıyla kıyaslama yaparak ilginç bir çıkışta bulundu.

TARTIŞMALI BENZETME SOSYAL MEDYAYI BÖLDÜ

Seda Sayan, Ajda Pekkan’ın yaşam tarzına duyduğu hayranlığı dile getirirken, "Ajda Pekkan benim idolüm. Onun yaşındakiler elinde sidik torbasıyla geziyor. Ona herkes hayranlıkla bakmalı" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin X (eski adıyla Twitter) platformunda hızla yayılmasının ardından, kullanıcılar arasında sert bir tartışma başladı.

Sayan’ın kullandığı benzetme, yaşlılık ve hastalık süreçlerini yaşayan bireylere karşı "nezaketsiz" olduğu gerekçesiyle eleştirildi. Sosyal medya kullanıcıları, herkesin aynı ekonomik imkanlara ve sağlık koşullarına sahip olmadığını vurgulayarak Sayan’ın ifadelerine tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Seda Sayan'ın açıklamalarına yönelik yapılan yorumlarda, sağlık sorunları nedeniyle zorlu süreçler geçiren insanların durumunun bir "başarı kıstası" olarak sunulmaması gerektiği belirtildi. Bazı kullanıcılar "İnsanlar keyfinden değil, hastalık nedeniyle o durumdalar" ve "Herkes sizinle aynı maddi şartlarda yaşamıyor" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Daha önce de Ömür Gedik’in kedileriyle ilgili "Evin çiş kokuyordur" çıkışıyla gündeme gelen Sayan’ın, Ajda Pekkan üzerinden yaptığı bu son değerlendirme de magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Eleştiriler karşısında Sayan cephesinden henüz yeni bir açıklama gelmedi.