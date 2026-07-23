Seda Sayan, katıldığı bir programda mutfaktaki erkeklerle ilgili yaptığı esprili değerlendirmeyle dikkat çekti. Ünlü isim, "Mutfaktaki erkek daha seksi" düşüncesine katılmadığını ifade ederek bunun kadınların erkeklere yemek yaptırmak için geliştirdiği "tatlı bir taktik" olduğunu dile getirdi. Sayan'ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

''BUNA İNANMAYIN, BU BİR TUZAK'' DEDİ

Katıldığı programda samimi açıklamalarda bulunan Seda Sayan, son yıllarda sıkça dile getirilen "Mutfaktaki erkek daha seksi" söylemine farklı bir bakış açısıyla yaklaştı.

Bu düşünceye katılmadığını belirten Sayan, konuyu esprili bir dille değerlendirerek, "Ben bu düşünceye hiç katılmıyorum. Bence buna inanmayın. Bu kadınların erkeklere kurduğu bir tuzak. 'Gel yemek yap' demenin başka yolu. Sonra da 'Domatesi ne güzel doğradın' diye gaz veriyoruz. Biz kadınlarda biraz böyle tatlı oyunlar vardır." ifadelerini kullandı.

''YALNIZ VAKİT GEÇİRMEKTEN HOŞLANMIYORUM''

Paylaşmayı seven biri olduğunu da söyleyen Seda Sayan, yalnız vakit geçirmekten hoşlanmadığını belirtti. Güzel bir yere giderken yanında mutlaka bir arkadaşının olmasını istediğini dile getiren ünlü isim, "Güzel bir yere gideceksem yanımda mutlaka bir arkadaşım olsun isterim. Ben yalnızlıktan hiç hoşlanmam. Hiçbir şey yapmazsam evlenirim." sözleriyle stüdyoda gülümseten anlar yaşattı.

Seda Sayan'ın hem mutfak hem de yalnızlık üzerine yaptığı esprili açıklamalar, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda yorum aldı.