Seda Sayan, bu kez sahne kostümleri ya da özel hayatıyla değil, çanta tercihiyle gündeme geldi. Programında lüks markaların ürünlerine ödenen yüksek fiyatları değerlendiren Sayan, orijinal çantaların fiyatlarını fazla bulduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı, kullandığı çantalarla ilgili de açık bir itirafta bulundu.

“ÇAKMA ÇANTA KULLANIYORUM”

Lüks çantaların fiyatlarını eleştiren Seda Sayan, kendi tercihinin ise oldukça farklı olduğunu söyledi. Orijinal bir çantaya binlerce euro ödemeyeceğini belirten Sayan, sözlerini sakınmadan anlattı.

Ünlü şarkıcı, “Çakma çanta kullanıyorum! Orijinali 5 bin euro ise vermem. Deli miyim ben? Parayı kolay kazanmıyorum” ifadelerini kullandı.

Sayan’ın bu sözleri kısa sürede dikkat çekerken, ünlü şarkıcının lüks tüketim konusundaki yaklaşımı da merak konusu oldu.

“PARAYI KOLAY KAZANMIYORUM”

Seda Sayan’ın açıklamasında en çok dikkat çeken noktalardan biri ise yüksek fiyatlı çantalara yaklaşımı oldu. Orijinal ürünlere binlerce euro vermeyi gereksiz bulan Sayan, kazandığı paranın değerini bildiğini vurguladı.

Sayan, “Saat hariç her şeyi fake kullanabilirim. Ama alıyorsam ağaları gelsin. Pazardan bile alırım, aynısı varsa pazardan alırım. Sessiz lüks başka bir şey. Parayı göstere göstere, görgüsüzce harcamamak. Nerede nasıl davranacağını bilmek” diye belirtti.

RAHAT TARZIYLA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Seda Sayan geçtiğimiz günlerde de sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekmişti. Ünlü şarkıcı, ev halini yansıttığı paylaşımında puantiyeli pijama takımıyla objektif karşısına geçmişti.

Günlük yaşamında rahatlığı ön planda tuttuğunu gösteren Sayan’ın doğal hali takipçilerinden de ilgi görmüştü.

Bu kez çanta tercihini açıkça anlatan ünlü şarkıcı, hem rahat giyimi hem de lüks tüketim konusundaki yaklaşımıyla yine gündemin öne çıkan isimlerinden biri oldu.