''Kadırgalı” lakaplı şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, ilişkiler ve evlilik üzerine yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Evlilik öncesinde erkeklerden ev isteyen kadınları eleştiren Sayan'ın sözleri, sosyal medyada farklı görüşleri karşı karşıya getirdi.

“BUNU DİYENLER UTANMAZ!”

Evlilik için maddi güvence talep eden kadınlara tepki gösteren Seda Sayan, şu ifadeleri kullandı:

“Bazı kadınlar, ‘Bana ev al, hayatım garanti olsun sonra seninle evlenirim’ diyor. Bunu diyenler utanmaz! Kendini mi satıyorsun? Bu ne kadar çirkin bir şey. Bu yapılan kendini garanti altına almak değil, rezillik. Herkesin kazancı kendisine...”

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sayan'ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar sanatçıya hak verirken bazıları ise evlilik öncesinde maddi güvence istemenin doğal olduğunu savunarak sözlerini eleştirdi.

“KENDİ AYAKLARIMIN ÜZERİNDE DURDUM”

Daha önce kendi hayatından da örnekler veren Seda Sayan, yıllarca çalışarak ekonomik bağımsızlığını kazandığını vurgulamıştı. Ünlü sanatçı, kadınların bir erkeğin maddi imkânlarına bağlı kalmadan kendi ayakları üzerinde durması gerektiği yönündeki görüşünü dile getirdi.