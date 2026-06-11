2022 yılında müzisyen Çağlar Ökten ile dünyaevine giren Seda Sayan, özel hayatına ilişkin açıklamalarına bir yenisini ekledi. Katıldığı programda evlilik ve ilişkiler üzerine değerlendirmelerde bulunan Sayan, eşinin arkadaşlarıyla tatile gitmesi konusundaki düşüncelerini paylaşırken, "Tatil başka bir konu" sözleriyle dikkat çekti.

''KOCAM BENSİZ TATİLE NEDEN GİTSİN Kİ?''

Son dönemde yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde sık sık adından söz ettiren Seda Sayan, Kafa TV'de yayınlanan programda yöneltilen soruları yanıtladı. Programda Sayan'a, "Eşiniz siz olmadan erkek arkadaşlarıyla tatile gidebilir mi?" sorusu yöneltildi.

Bu soruya net bir yanıt veren ünlü isim, eşinin sosyal hayatına genel olarak müdahale etmediğini ancak tatil konusunda farklı düşündüğünü söyledi.

''YEMEĞE ÇIKAR HESAP SORMAM''

Eşinin arkadaşlarıyla vakit geçirmesine karışmadığını ifade eden Sayan, "Bir işi olur, arkadaşlarıyla yemeğe çıkar; buna karışmam. Asla arayıp hesap sormam. İsterse beni arasın ama ben 'Neredesiniz?' diye sormam. Herkes kendi sorumluluğunu bilmeli" dedi.

Kendisinin de kadın arkadaşlarıyla dışarı çıkabildiğini belirten Sayan, ilişkilerde karşılıklı güvenin önemli olduğunu vurguladı.

''NE OLUYORSA O TATİLLERDE OLUYOR''

Ancak konu tatil olduğunda düşüncesinin değiştiğini dile getiren Seda Sayan, "Ben de kadın arkadaşlarımla dışarı çıkabilirim, o da buna karışmaz. Ancak tatil başka bir konu. Tatile gitmesine izin vermem. Ne oluyorsa o tatillerde oluyor" ifadelerini kullandı.

Sayan'ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, ünlü ismin evlilik ve ilişkilere dair görüşleri takipçileri arasında da tartışma yarattı.