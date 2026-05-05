Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bir dönem aralarında yaşanan tartışmaya değinen Sayan, geçmişte yaşanan bir kavgayı ilk kez detaylarıyla anlattı.

''ÇANTAYI KAFASINA PATLATTIM''

Sayan, Köse’nin bir arkadaşını hırsızlıkla suçladığını ve bu durum üzerine sinirlendiğini belirterek, yaşanan tartışmanın fiziksel kavgaya dönüştüğünü ifade etti. Ünlü sanatçı, “Rahmetliyi dövdüm ya. Balenciaga çantayı kafasına patlattım. Döverim, pis döverim.” sözleriyle o anları aktardı.

''O YATTIKÇA BİZ YAŞAYALIM''

Açıklamalarında zaman zaman sert ifadeler kullanan Sayan, yaşananlara rağmen Köse için “Allah rahmet eylesin, o yattıkça biz yaşayalım, tövbe tövbe” diyerek sözlerini tamamladı. Ünlü ismin bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada tepki çekti.