Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddiaya göre Sayan'ın dört ayrı markayla birer yıllık reklam anlaşması yaptığı ve her birinden 50 milyon TL olmak üzere toplam 200 milyon TL kazanacağı öne sürülmüştü.

200 MİLYON TL İDDİASINI YALANLADI

İstanbul'da konser veren Seda Sayan, sahne öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Muhabirlerin 200 milyon TL'lik reklam anlaşmasını sorması üzerine Sayan, ortaya atılan rakamın doğru olmadığını belirterek dört ayrı reklam anlaşması yaptığı iddiasını da reddetti.

Sayan, iddialara ilişkin, "Yok, alakası yok. Öyle 4 reklam falan da yok. O fiyatlarla gerçekten alakası yok. Beni tanıyorsunuz, biliyorsunuz; kazandığım zamanlar vergi rekortmeni olmuş bir isim olduğum için... Kazanıyorum, vergimi veriyorum ama gerçekten çok abartılı. Nerede o rakamlar?" ifadelerini kullandı.

120 KİLOLUK SAHNE KIYAFETİ DİKKAT ÇEKTİ

Seda Sayan, konser için hazırlanan sahne kostümünün ağırlığıyla ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Taşlarla hazırlanan kıyafetinin 120 kilo olduğunu söyleyen Sayan, ağırlığı nedeniyle sahnede hareket etmenin kolay olmadığını esprili bir dille anlattı.

Sayan, “Ben öyle sahnede falan yatamam. Elbisem zaten çok ağır, tam 120 kilo! Şurada bir yatsam beni kimse kaldıramaz, ancak buradan vinçle kaldırırsınız” ifadelerini kullandı.