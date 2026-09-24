Ünlü şarkıcı ve televizyoncu Seda Sayan, bu kez sahne ya da ekran çalışmasıyla değil, ailesiyle verdiği pozla takipçilerinin karşısına çıktı. Sayan, annesi Ayşe Ak Gürsaçar ve ablası Nursel Sayan Yıldız ile objektif karşısına geçti.

Aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Sayan, gönderisine duygu dolu bir not da ekledi.

“CANIM ANNEM VE ANNE YARIM ABLAM”

Seda Sayan, annesi ve ablasıyla verdiği pozu “Canım annem ve anne yarım ablam” sözleriyle paylaştı.

Üçlüden gelen aile karesi kısa sürede takipçilerin ilgisini toplarken, özellikle Ayşe Ak Gürsaçar’ın son hali yorum ve beğenilerin odağında yer aldı.

TELEVİZYON TEKLİFLERİNİ ŞİMDİLİK KABUL ETMİYOR

Öte yandan Seda Sayan’ın kariyer planında da yeni bir dönem başlıyor. Uzun yıllar televizyon programlarıyla izleyici karşısına çıkan sanatçının kendisine gelen televizyon projelerini şimdilik askıya aldığı öğrenildi.

Sayan’ın rotasını dijital dünyaya çevirmişti.

YENİ PROGRAM HAZIRLIĞI

“Bacıların Bacısı”nın ardından YouTube için yeni bir program hazırlığında olduğu öğrenilen Seda Sayan, dijital platformda bir projeye daha imza atmaya hazırlanıyor.

Sanatçının yeni programına ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.