Seda Sayan, kardeşini Alzheimer hastalığı nedeniyle bakımevine yerleştirmek zorunda kaldığını açıkladı.

"TEHLİKELİ OLMAYA BAŞLADI"

Şarkıcı "Kardeşlerimden birini mecburen bakım yurduna yatırmak zorunda kaldım. Çünkü Alzheimer hastalığı nedeniyle sokakta artık tehlikeli olmaya başladı. Kardeşim sokakta dolaşıyor, kayboluyor, hatta karakoldan topladığımız zamanlar oldu. İçler acısı bir durumdayız. Başımıza neler geldi, neler yaşadık anlatamam. Hem o tehlikeli hem de ona karşı birçok tehlike var" dedi.

Seda Sayan, "En azından artık nerede olduğunu biliyoruz. Bakıma muhtaç olduğu için burada daha iyi bakılıyor" diye ekledi.