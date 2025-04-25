Asıl adı Aysel Gürsaçer olan Seda Sayan, yıllardır şarkıcılığı, sunuculuğu bir arada yürüten bir isim. Yaptığı açıklamalar, estetikler ve evlilikleriyle de adından sık sık söz ettiriyor.

Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu var.

Tam yedi kez nikâh masasına oturan Sayan, son olarak kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten'e 2022 yılında evlenerek "Yedinci seferde tamam" dedi.

Ünlü isim bu kez sahip olduğu mal varlığıyla konuşuluyor.

İSTANBUL'DA 30 DAİRESİ VAR

Akşam'ın haberine göre; Kadırgalı'nın sadece İstanbul'da tam 30 dairesi ve dükkanı var.

Bu kadarla da kalmıyor, Bodrum'da 3 adet villaya sahip olan Seda Sayan, yatırımlarını yurt dışına da taşımış.

Londra ve Miami'de evleri bulunduğu belirtilen Sayan, kira gelirleriyle de servetine servet katıyor.

AYLIK KİLA GELİRİ EN AZ...

Aylık kira gelirinin en az 500 bin lirayı bulduğu iddia ediliyor.