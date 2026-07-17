Seda Sayan, konuk olduğu YouTube programında evlilik kurumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlişkilerde dikkat edilmesi gerektiğini düşündüğü konuları paylaşan Sayan'ın açıklamaları, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

"GELEN EŞİYLE GELSİN"

Sayan, evliliklerde bazı sınırların korunması gerektiğini düşündüğünü belirterek, misafirlik konusunda da kendi yaklaşımını anlattı. Ünlü sunucunun, "Evliysen kocanın bekar arkadaşını eve sokmayacaksın. Gelen eşiyle gelsin" sözleri programın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Seda Sayan'ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar iki farklı görüş etrafında yorum yaptı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Sayan'ın sözlerine katıldıklarını belirterek evlilikte karşılıklı sınırların önemli olduğunu savunurken, bazıları ise bu yaklaşımı gereksiz ve fazla katı buldu. Ünlü ismin açıklamaları kısa sürede çok sayıda paylaşım ve yorum aldı.