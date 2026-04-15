Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, katıldığı bir programda ilişkiler ve kadın-erkek dinamiklerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sözleri özellikle para ve güven konusu üzerinden öne çıktı.

''KREDİ ÇEK DEDİĞİNDE HEMEN UZAYIN''

Sayan, sevgiliden gelen “kredi çek” gibi taleplere karşı temkinli olunması gerektiğini belirterek, borç ve maddi yükümlülüklerin ilişki öncesinde dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi:

“Kızlar sevgiliniz ‘İhtiyacım var, benim için kredi çeker misin?’ dediğinde hemen uzayın. Borcu da varsa uzayın. Borçları kapatsın öyle gelsin. Evlenmeden önce böyle geliyorsa, sıkıntılı. Evlisinizdir, birlikte bir borcun altına giriyorsunuzdur, tamam. Ne olur bu işlere dikkat edin. Sosyal medyadan tanışıp adamın yüzünü görmeden para gönderenler, siz geri zekâlı mısınız?”





''ONA VERECEĞİ DEĞERE DEĞİL ARABAYA BAKIYOR''

Yeni nesil ilişkilerde beklentilerin dengede olması gerektiğini ifade eden Sayan, maddiyatın öncelik haline gelmesinin sorun yaratabileceğini dile getirdi. Kendi yaşamından örnekler de paylaşan sanatçı, ilişkilerde güven ve karakterin daha belirleyici olduğunu vurguladı:

“Karşındaki delikanlının biraz da bütçesine göre hareket etmen lazım. Erkeğin ona vereceği değere değil arabaya bakıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki ‘Sen nasıl evleniyorsun? Evlenecek adam bulamıyoruz.’ Evlenecek adam çok. Önce ellerinizin arasına başınızı alacaksınız ve düşüneceksiniz, beklentiniz ne? Adamların ailenize karşı tavrı nasıl, size karşı nasıl? Bunlar önemli. Aslan gibi çocukları harcıyorsunuz. Yapmayın.”



Açıklamalarında kadınların kendi ekonomik gücünü kazanmasının önemine de değinen Sayan, ilişkilerde bağımsızlığın sağlıklı bir denge kurduğunu ifade etti.