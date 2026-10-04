Sahne ve ekranların tanınan isimlerinden Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Instagram'ı aktif kullanan 63 yaşındaki şarkıcı ve sunucu, bu kez günlük hayatından makyajsız bir karesini takipçileriyle paylaştı.

Yakın plan fotoğrafını Instagram'ın hikâye bölümünde yayınlayan Sayan, doğal haliyle kamera karşısına geçti.

MAKYAJSIZ HALİNİ KENDİSİ PAYLAŞTI

Seda Sayan, makyajsız şekilde çektiği yakın plan fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Sayan'ın herhangi bir sahne veya televizyon çekimi olmadan doğal haliyle verdiği poz dikkat çekti.

“NO MAKE UP” NOTUNU DÜŞTÜ

Ünlü şarkıcı, fotoğrafının üzerine “No Make Up” notunu ekledi. Böylece makyajsız olduğunu özellikle belirten Sayan, doğal görünümünü takipçileriyle paylaşmış oldu.







TATİLİNE EŞİ ÇAĞLAR ÖKTEN'LE DEVAM EDİYOR

Öte yandan Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile tatiline devam ediyor. İsviçre ve İtalya'yı gezen Sayan, seyahatinden kareleri de sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Zürih ve Como'dan yaptığı paylaşımlarla takipçilerine tatilinden renkli anlar gösteren Sayan, gezi sırasında hayranlarıyla da bir araya gelerek fotoğraf çektirmişti.