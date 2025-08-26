Seda Sayan, Instagram'dan paylaştığı videoda adını kullanarak para isteyenlere karşı takipçilerine uyarıda buldu.

Şarkıcı, yayımladığı videoda şunları söyledi:

"Son zamanlarda benim adımı kullanıp dolandırıldık yapıyorlar. En son doktorumu dolandırmaya kalkmışlar. Allah'tan hemen bana ulaştı."

"Şimdi de çok sevdiğim kardeşim Doğan'ı aramışlar, benim adımı kullanıp, benim ağzımla, benim konuşma üslubumla 35 bin lira parasını almışlar.

"BU TUZAKLARA NİYE DÜŞÜYORSUNUZ?"

"Bu dolandırıcılıklara dikkat edin sizden rica ediyorum. Her gün ana haberlerde görüyorsunuz. Siz bu tuzaklara niye düşüyorsunuz? Hele bire bir ilişkiniz var ise, telefon numarası varsa teyit etmeden niye para yolluyorsunuz? Ne olur dikkat edin. Ünlülerin isimlerini kullanıp para isteyen insanlara itibar etmeyiniz."