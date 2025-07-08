'Erdal ile Ece', 'Sustalı Ceylan', 'Kanatsız Kuşlar' ve 'Aşkın Kıyameti' gibi yapımlarda yer alan Seda Türkmen, Instagram hesabından yeni aşkını ilan etti.

38 yaşındaki oyuncu, geçen yıl hayatını kaybeden yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun oğlu Ilgaz Giritlioğlu ile pozunu şu notla paylaştı:

"Bu dünya soğuyacak günün birinde... O güne kadar sizi hayatta ve ayakta tutacak her şeyin sizi bulması ümidiyle... İnatla... Ve sevgiyle."

Ilgaz Giritlioğlu

Seda Türkmen, kendisi gibi oyuncu olan Bora Akkaş ile 2019 yılında boşandı.