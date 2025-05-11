2020 yılında Türkiye'den ayrılıp önce Karadağ'a ardından sırayla Kuzey Makedonya, Kosova, Fas gibi ülkeleri gezen Sedat Peker son olarak Dubai'ye yerleşmişti.

Youtube'dan paylaştığı videolarla uzun süre Türkiye'nin gündemini meşgul eden Peker, daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin kendisine 'Dijital Tecrit' uyguladığını gerekçe göstererek sessiz kalmıştı.

MHP İLE PEKER ARASINDA BUZLAR ERİDİ

Sedat Peker, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldığı dönemde MHP cephesinden sert karşılık bulmuştu. Ancak son dönemde Peker ile MHP arasındaki buzlar eridi.

Devlet Bahçeli'nin yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile X platformunda bir süredir karşılıklı paylaşımlar yapan Peker, kendisiyle ilgili 'Devlet Bahçeli ile görüştü' iddialarını da yakın çevresi üzerinden doğruladı.

PEKER, BAHÇELİ'Yİ TELEFONLA ARADI

Gazeteci Timur Soykan'ın aktardığına göre Peker, Devlet Bahçeli'yi rahatsızlandığı dönemde birkaç kez aramıştı.

MHP, PEKER'E 'DÖN' ÇAĞRISI YAPACAK

Soykan, "Yakın tarihin en önemli görüşmelerinden birisi... Haber kaynaklarım: MHP, Sedat Peker'e 'Dön' çağrısı yapacak dedi. Sedat Peker'in Türkiye'ye dönüşünün yolu çok ciddi bir şekilde açıldı" dedi.

'BEN SUÇ İŞLEMEDİM Kİ AF ÇIKSIN'

Sedat Peker, ise X hesabından 'Türkiye'de af çıkacak sonra dönecek' iddiasına "Bana çevremdeki insanlar af çıkacağını ve Türkiye'ye dönebileceğimi söylüyorlar, ancak af suç işleyenler için olur, ben suç işlemedim. Doğru zamanda Türkiye'ye döneceğim, şu an biraz erken" sözleriyle cevap verdi.