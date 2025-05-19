2021 yılında internet üzerinden yayınladığı videolar ve ortaya attığı iddialar ile Türkiye'de siyaset gündemini sarsan çete lideri ve suç örgütü yöneticisi Sedat Peker hakkında İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nden dikkat çeken bir karar geldi.



Peker'in geçtiğimiz aylarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birkaç kez telefonda görüştüğü ortaya çıkmış ve Peker'e 'Türkiye'ye dönüş yolunun' açılmaya çalışıldığı öne sürülmüştü.



MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sedat Peker'e ait görüntülere “Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene… Allah bes baki heves.” notunu düşmesi ile söz konusu iddialar alevlenirken, Peker hakkında kritik bir karar alındı.





MHP'NİN AÇTIĞI KAPIYI MAHKEME KAPATTI



Gazeteci Alican Uludağ'ın haberine göre; İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Mayıs'ta görülen duruşmada, Sedat Peker'in kırmızı bültenin kaldırılması talebini reddetti. Duruşma, 28 Kasım'a ertelendi. Alınan bu kararla birlikte hakkında 194 ülkede yakalama kararı bulunan Peker'in Türkiye'ye dönüşü de engellenmiş oldu.











