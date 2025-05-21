İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında biri yurt dışında altısı İzmir, Antalya, Ankara ve Şanlıurfa'da olduğu tespit edilen şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Odatv'de yer alan habere göre; hisseleri üzerinde, 2022 yılı Mart-Eylül ayları arasında yatırımcı sayısı, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandı. Yapay yükselişler küçük yatırımcıyı zarara uğrattı, suça konu faaliyetlerin örgütlü hareket eden şüphelilerce piyasa dolandırıcılığı suçunu oluşturduğu belirtildi.

ÜNSAL BAN İÇİN DE GÖZALTI KARARI

Soruşturma üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürdürdüğü belirtildi. Odatv hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden birinin Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban olduğu bilgisine ulaştı.

Ünsal Ban eski AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu arasındaki olaylı boşanma davası ile uzun süre gündemde kalmıştı.

Boşanma süreci devam ederken Sermaye Piyasası Kurulu’undaki (SPK) rüşvet iddialarında ismi geçen Ünsal Ban, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra 'Konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla 2 Eylül 2022'de serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etmesinin ardından, Ban yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ban, 3 Eylül 2022'de tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan yürütülen soruşturma kapsamında alınan MASAK raporları ve toplanan diğer delillere dayanılarak aralarında Ünsal Ban'ın da olduğu 9 kişi tutuklanma talebiyle 13 Şubat 2023'te sorgu hakimliğine sevk edildiği belirtildi.

14 Şubat 2023'te Ünsal Ban'ın da aralarında olduğu şüpheliler söz konusu suçtan sulh ceza hakimliğince tutuklandığı, diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.

Ünsal Ban, kara para aklama suçundan yargılandığı davada 27 Ekim 2023'te tahliye edildi.

Ban daha önce de Sedat Peker'in Youtube videolarındaki iddialarla gündeme gelmişti.