Sedat Peker'in iki kızı Lina ile Mila, geçtiğimiz cumartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde kaza geçirdi.

İki kız kardeş, sahilde kullandıkları eğlence aracının aşırı hız nedeniyle savrulması sonucu kaza yaptı, devrilen araç da üzerlerine düştü. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden Lina’nın kolunda kesikler olduğu ancak sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Mila’nın ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Kaza sonrası Sedat Peker'in hastanede kızlarıyla ilgilendiği görüntüler paylaşıldı. Kazayla ilgili açıklama yapan anne Özge Peker, "Cumartesi günü, hayata dair her şeyi yeniden sorguladığım bir gün oldu. Gerçekten çok ciddi bir kazaydı. Mila’m ufak tefek sıyrıklarla atlattı. Ama Lina’m ilk etapta birinin kucağında, baygın, kolu kan içinde ve yüzü mosmor olmuş şekilde getirildi. Bende sonrası yok. Sakinliğimi koruyamamışım" ifadelerini kullandı.

Anne Özge Peker'in kazayla ilgili açıklamasının tamamı şöyle:

“Cumartesi günü, hayata dair her şeyi yeniden sorguladığım bir gün oldu. Arkadaşım doğum yapacağı için çok güzel bir gün olacak derken başımıza bir kaza geldi.

Doğum ziyaretinden sonra eşim gelecekti, ailecek yemeğe gideriz diye düşünüyorduk. O nedenle Abu Dhabi’ye geri dönmedik. Onu Dubai’de arkadaşımın evinde beklemek istedik.

Orada sahilde, kum zeminde çocukların kullandığı bir araç vardı. Ben önce izin vermedim, çok tehlikeli olduğunu söyledim. Bilirsiniz, ben öyle şeyleri sevmem. Ama kızlarım ısrar ettiler. Ben de onları kıramadım. Çünkü diğer tüm çocuklar da biniyordu.

Önce Mila kullandı ve çok hızlıydı, onu uyardım. Ardından Lina kullandı, Mila da yanına oturdu. Ne yazık ki o hızla sola dönmeye çalışınca araç üç takla atmış ve üzerlerine düşmüş. Aracın altında kalmışlar. Gerçekten çok ciddi bir kazaydı.

Mila’m ufak tefek sıyrıklarla atlattı. Ama Lina’m ilk etapta birinin kucağında, baygın, kolu kan içinde ve yüzü mosmor olmuş şekilde getirildi. Bende sonrası yok. Sakinliğimi koruyamamışım. Arkadaşlarım ambulans çağırmış, ilk müdahaleyi onlar yapmış. O anlara dair her şey bende tam olarak değil, kesik kesik var.

Arkadaşlarıma da çok şey borçluyum. İyi ki varlar, iyi ki hayatımdalar.

Şimdi ikisi de çok iyi. Lina’nın kolunda kesikler var ama kırık yok. Zeminin kum olması bunun etkisini büyük ölçüde azaltmış. Ama tabii ki Allah’ımın izniyle, verilmiş sadakaları da varmış. Kurtuldular.

Sizlerin bizim için etmiş olduğunuz dualar ve Allah’ımın o dualar vesilesiyle kızlarımı böylesine büyük bir kazadan bu kadar hafif şekilde kurtarması için ne kadar şükretsem az.

Dediğim gibi, şu anda çok iyiler. Çok şükür. Rabbim kimseyi evladıyla sınamasın. Etmiş olduğunuz dualar için Allah hepinizden razı olsun.”