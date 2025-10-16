Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, SÖZCÜ TV'de Özlem Gürses'in hazırlayıp sunduğu Para Politika ve Hayat programına konuk oldu.

Barkın, müvekkili olan Peker'in Türkiye'ye dönmesi için hukuki engellerin kalması gerektiğini söyledi.

Peker'in avukatı Barkın'ın canlı yayındaki açıklamaları şöyle:

'PEKER DÖNDÜĞÜNDE SAVUNMASINI VERECEK'

Sedat Peker'in çektiği videolarla ilgili hakkında açılmış 11 dava var. Bir şekilde bunlar mahkemenin önüne geldi ve dava edildi.

Peker'in söyledikleri hakkında iftira suçunun işlenip işlenmediği ortaya çıkması için Sayın Peker'in savunma yapması gerekiyor. Sayın Peker önümüzdeki yıllarda ülkeye geldiğinde bunların hepsinin vakaa olarak incelenmesi, denetlenmesi gerekecek.

'YAKIN ZAMANDA TÜRKİYE'YE DÖNEMEZ'

İki ayrı dosyadan kendisine verilmiş kırmızı bülten kararı var. Dolayısıyla Türkiye'de dönmesi ya da bulunduğu ülkeden başka bir yere geçmesine imkan yok. Hukuki engeller kalkmadan mümkün değil.

Yakın bir zamanda olmadığı kesin. Çünkü davaları devam ediyor.