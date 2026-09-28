MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, suç örgütü liderleri Sedat Şahin ve Burhanettin Saral'ı MHP Genel Merkezi'nde bir araya getirerek barışmalarına aracılık etti.

Bu gelişmenin ardından Sedat Peker, sosyal medya paylaşımında yaptığı değerlendirmede, "Barışa aracılık edenler, barış kararı alanlar Yüce Allah'ın en sevdiği kullarıdır. Çok değerli bir karar. Başta MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere emeği geçen bütün herkesten Yüce Allah'ım razı olsun" ifadelerini kullandı.

Söz konusu gelişmelerin ardından MHP Kayseri Milletvekili ve Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ise bir sosyal medya kullanıcısının Peker'in Türkiye'ye dönmesi yönündeki temennisine yanıt verdi.

Özdemir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Genel Başkanımızın her defasında 'Ülküdaşımızdır' dediği, değerli bir dava ve gönül adamıdır. Allah izin verirse yakında kendisi ve ailesi de vatanımıza kavuşacaktır."