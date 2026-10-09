Çelik mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren Seden Mutfak, ekonomik darboğaza girdi.

Markanın üreticisi Şensoy Madeni Eşya ile şirket ortaklarının yaptığı konkordato başvurusunda mahkeme kararını verdi.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 1 yıl kesin mühlet uygulanmasına hükmetti.

AKIBETİ BİR YIL SONRA BELLİ OLACAK

Mahkeme ayrıca, konkordato sürecinin denetimi için atadığı üç kişilik konkordato komiserinin görevlerinin devamına da karar verdi.

Şirket için dava duruşması 1 Ekim 2027'de görülecek.

ÜRÜNLERİ 21 ÜLKEYE İHRAÇ EDİYOR

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Seden Mutfak, 2008 yılından bu yana çelik mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteriyor.

Şirket; çaydanlık, çatal, kaşık, bıçak, kahve cezvesi, tepsi ve şekerliğin yanı sıra ahşap, cam, plastik ve porselen mutfak ürünlerinin üretim ve ticaretini gerçekleştiriyor.

Seden Mutfak, ürünlerini yurt içindeki satışlarının yanı sıra Avrupa ülkeleri, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kanada ve ABD'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 21 ülkeye ihraç ediyor.