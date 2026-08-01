MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu şef Eren Kaşıkçı'nın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. İstanbul'daki evinde yaşamını yitiren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olay, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Kilyos'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Eren Kaşıkçı, arkadaşı Mikail Malkoçoğlu tarafından evinde yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Kaşıkçı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Eren Kaşıkçı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölümle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaşıkçı'nın cansız bedenini bulan arkadaşı Mikail Malkoçoğlu, yaşananları, "Telefonla ulaşılamayınca, eşi de zaten ulaşamamış. Bize haber verdi biz de evine gittik" sözleriyle anlattı.

SON YOLCULUĞUNA MEMLEKETİNDE UĞURLANDI

Eren Kaşıkçı için ilk olarak Sancaktepe Yenidoğan Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından cenazesi memleketi Tokat'a gönderildi. Merkeze bağlı Musullu köyüne getirilen Kaşıkçı, burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

EŞİNDEN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

MasterChef Türkiye yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan Eren Kaşıkçı'nın vefatı, ailesi ve yakın çevresi başta olmak üzere çok sayıda kişiyi derin üzüntüye boğdu. Maya adında bir kız çocuğu bulunan Kaşıkçı'nın eşi Ecem Kaşıkçı da defin işlemlerinin ardından sosyal medya hesabından duygu yüklü bir paylaşım yaptı.

"SENİ TOPRAĞA EMANET ETTİK"

Eşinin mezarından bir kare paylaşan Ecem Kaşıkçı, şu ifadeleri kullandı: "Bugün seni toprağa emanet ettik... Mekânın huzur, yüreğimizdeki yerin daim olsun Can Eren. Maya'nın senin için yaptığı resmi de mezarına bıraktık. Belki de en saf vedalardan biri buydu..."