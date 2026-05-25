Mehmet Yalçınkaya, restoranını Mivara Resort bünyesine taşıyarak yeni sezonda farklı bir lokasyonda hizmet vermeye başladı.

Deniz ürünleri konseptiyle öne çıkan mekânda, menüde özellikle mavi yengeç gibi ürünlerin yer aldığı biliniyor. Restoranın yeni adresiyle birlikte hizmet anlayışının aynı şekilde devam edeceği ifade ediliyor.

Öte yandan mekânın tasarımında sade ve şık bir atmosferin tercih edildiği, “sessiz lüks” olarak tanımlanan bir konseptin benimsendiği belirtiliyor.

Şef Mehmet Yalçınkaya’nın bu hamlesiyle birlikte restoranın özellikle yaz sezonunda Bodrum’da yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Gündoğan bölgesinin yüksek fiyat aralığı ve yoğun turizm hareketliliği nedeniyle bu yeni adresin şefe kazancına kazanç katacağı da değerlendiriliyor.