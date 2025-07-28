Olay, TikTok fenomeni Karla Marcotte’un sosyal medyada paylaştığı bir videoyla ortaya çıktı. Marcotte, eşiyle birlikte ücretsiz yemek karşılığında içerik üretmeyi planladığı Kis Cafe adlı restoranda yaşadıklarını anlattı. Ancak mekana vardığında, restoran şefi Luke Sung’un kuliste kendi hakkında küçümseyici sözler söylediğini duyduğunu iddia etti.

Marcotte, Sung’un kendisinin davet edilmesine karşı çıktığını ve takipçi sayısını küçümsediğini belirtti. Restoranda yalnız olduğu sırada bu konuşmaya kulak misafiri olduğunu aktaran içerik üreticisi, ardından eşiyle birlikte mekândan ayrıldı. Olayı anlatan TikTok videosu kısa sürede viral oldu ve 21 milyondan fazla izlendi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Marcotte, videoda restoranın ve şefin adını vermemiş olsa da sosyal medya kullanıcıları, mekânın Kis Cafe olduğunu ve şefin de Luke Sung olduğunu kısa sürede ortaya çıkardı. Bunun ardından Kis Cafe ve Sung’un daha önce kurduğu Isa adlı restoranın Yelp ve Google yorumları bir yıldızla doldu.

Marcotte’un takipçileri, “asla bu restoranda yemek yemeyeceklerini” söylerken, ünlü isimler de içerik üreticisine destek verdi. Call Her Daddy podcast sunucusu Alex Cooper ve oyuncu Jameela Jamil de destek yorumlarıyla videoya katkıda bulundu.

Tepkilerin büyümesi üzerine, Sung görevinden alındı. Ardından Kis Cafe, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada restoranın kalıcı olarak kapandığını duyurdu: “Bu gece bizim için son geceydi.”

ŞEF ÖZÜR DİLEDİ

Sung, pazar günü Kis Cafe’nin Instagram hesabından yazılı bir özür yayınladı. Özür metninde Marcotte’a doğrudan hitap eden şef, davranışlarının “küçümseyici, kırıcı ve gözdağı verici” olduğunu kabul etti. Özrün sonunda, “Bu olayın tüm sorumluluğu bana aittir. Diğer çalışanların ve ailemin bundan etkilenmiş olmasından dolayı yıkıldım” ifadelerini kullandı.

Ayrıca kızını da olaya istemeden dahil ettiği için pişman olduğunu belirten Sung, “Seni bu duruma soktuğum için üzgünüm. Sana en kötü şekilde hayal kırıklığı yaşattım” dedi.

Kis Cafe, yaptığı kapanış duyurusunda “Komşularımıza ve topluluğumuza hizmet etmek bir zevkti” ifadesine yer verdi.