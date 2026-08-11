Eski Kocaeli milletvekili ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Sefa Sirmen'in yeğeni, Olcay Sirmen yaşamını yitirdi.
Sirmen'in vefatı, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye yol açtı.
Özgür Kocaeli'de yer alan habere göre, Olcay Sirmen'in cenazesi bugün ikindi namazının ardından İhsaniye Merkez Camii'nden kaldırılacak.
Sirmen'in cenazesi kılınacak cenaze namazının ardından İhsaniye Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Sefa Sirmen'in de yeğeninin cenazesine katılmak üzere Kocaeli'ye gideceği öğrenildi.