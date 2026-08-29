Seferberlik söylentilerinin yayılmasının ardından yalnızca son bir hafta içinde 113 bin Rus vatandaşı Gürcistan sınırındaki Yukarı Lars Sınır Kapısı'ndan geçerek ülkeyi terk etti.

Sınır hattında yaşanan yoğunluk, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Eylül 2022'de açıkladığı kısmi seferberlik dönemindeki kitlesel kaçış dalgasını yeniden anımsattı. O dönemde de ilk hafta içinde 100 bini aşkın kişi Gürcistan’a geçmiş, toplamda ise yaklaşık 300 bin erkek ülkeyi terk etmişti.

Sınır kapılarındaki hareketliliğin arkasında, Rusya Federasyonu'nun son aylarda askeri hazırlık tedbirlerini gözle görülür şekilde artırması yatıyor. Moskova yönetiminin yedek askerlere ilişkin veri toplama süreçlerini yoğunlaştırması, ulusal muhafızların yetki alanını genişletmesi ve zorunlu askerlik düzenlemelerini sıkılaştırması toplumdaki seferberlik endişelerini iyice pekiştirdi.

Politico'da yer alan habere göre, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ve Ukrayna Askeri İstihbaratı (GUR), Kremlin’in bu yıl ve önümüzdeki dönem için 300 binden fazla yeni askeri silah altına almayı planladığını öne sürüyor.

YALANLAMALARA RAĞMEN İDDİALAR SÜRÜYOR

ABD merkezli The Wall Street Journal da subayların yeni asker alım süreçlerine ilişkin özel tatbikatlardan geçirildiğine dikkat çekerek gizli seferberlik hazırlıklarına vurgu yaptı.Kremlin kanadı ise olası bir seferberlik dalgasına ilişkin iddiaları kesin bir dille yalanlamayı sürdürüyor.

Ancak uzmanlar ve gazeteciler, cephe hattında artan personel kayıplarının Moskova'yı yeniden bu adımı atmaya zorlayabileceğini belirtiyor. Öte yandan, iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin halk desteğinde yaşanan gerileme nedeniyle Putin'in yaklaşan parlamento seçimleri öncesinde toplumsal tepkiyi çekmekten kaçındığı ifade ediliyor.

Savaş karşıtı partilerin seçim dışı bırakılmasına rağmen, geniş çaplı bir zorunlu seferberlik kararının siyasi risk taşıması nedeniyle resmi açıklamanın seçim sonrasına ertelenebileceği değerlendiriliyor.