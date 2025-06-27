

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, “Bizim stoklarımızda bekleyen fazla çayımız yok, tek istisna kamu kurumu olmamız nedeniyle Millî Savunma Bakanlığı’na seferberlik anında çay ihtiyacı olan 20-25 bin tonluk bir stok saklama mecburiyetimiz var, onun haricinde fazlalık ve elimizde stok yok” dedi. Diğer yandan TBMM KİT Komisyonunda ÇAYKUR’un hesapları ele alındı. Yıllardır zarar eden ÇAYKUR’un son dönemde kara geçtiği vurgulandı. Şirket, 2022’de 63 milyon lira, 2023’te 67 ve 2024’te ise 73 milyon lira kâr açıkladı.

SİYASİ BASKI

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ise kurum üzerinde siyasi baskıya dikkat çekerek “ÇAYKUR’da 6 yönetim kurulu üyeliği vardı ama uzun süre 3 kişi vardı. Yeni atamalar yapıldı onlar da AKP’li… Yönetimde liyakat değil, AKP’ye sadakat ön plana çıkıyor. ÇAYKUR’u AKP İl Başkanı mı yönetiyor” diye sordu.