Ukrayana'da yasalar kapsamında resmi olarak erteleme hakkı elde etmiş vatandaşlar ise revize edilen seferberlik sürecinde zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulacak.

Seferberlik kapsamında birliklerin öncelikli ihtiyaçları gizlilik nedeniyle kamuoyuna açıklanmazken, sahadaki uygulamalar yaş ve uzmanlık gruplarına göre şekilleniyor. Uygulamada 55 yaş üstü vatandaşlar çoğunlukla lojistik ve şoförlük gibi destek birimlerinde görevlendirilirken, 50 yaş üzerindeki bireyler de yasak bulunmadığı için cephe hatlarına atanabiliyor.

Bu yaş grubunda özellikle geçmişte muharebe tecrübesi olanlar ile mühendis, doktor ve teknik tamir uzmanı gibi eksikliği hissedilen meslek mensuplarına öncelik veriliyor.

Yasal düzenlemeler rütbe ve kategorilere göre üst yaş sınırlarını da net bir şekilde çiziyor. Er, çavuş, astsubay ve kıdemli subaylar için yaş sınırı 60 olarak uygulanırken, generaller ve üst düzey komutanlar için bu sınır 65 yaşa kadar çıkıyor.

MUAF KİŞİLERİN KANIT SUNMASI GEREKİYOR

Belirlenen yaş sınırlarını dolduran vatandaşlar seferberlik mükellefiyetinden tamamen muaf sayılıyor.

Askerlik hizmetinden geçici veya sürekli muaf tutulacak kişilerin ise bu haklarını resmi belgelerle kanıtlaması şart koşuluyor. Yasalara göre engelli bireyler, esaretten dönenler, nafaka borcu olmayan üç veya daha fazla çocuklu aileler ile çocuklarını tek başına büyüten ebeveynler erteleme hakkından yararlanabiliyor.

Ayrıca engelli ya da ağır hasta yakınına bakmakla yükümlü olan tek sağlıklı aile bireyleri, birinci derece yakınını savaşta kaybedenler veya kayıp haberi alanlar da askere alınmıyor.

Eğitim hayatına ilk yükseköğrenimiyle örgün devam eden öğrenciler ile okullarda en az üç çeyrek kadroyla görev yapan öğretmen ve akademisyenler de muafiyet sağlanan gruplar arasında yer alıyor.