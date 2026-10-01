SEFERİHİSAR 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

SEFERİHİSAR

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2024/79 Esas

İLAN METNİ

Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı Sanık ÖZNUR BRUNO hakkında Mühür Bozmak ve İmar Kirliliğine Neden Olmak suçundan mahkememizin 15/052025tarih, 2024/79 Esas ve 2025/247Karar sayılı Gerekçeli Kararı ile;

-Sanık Öznur Daylan'ın üzerine atılı "İmar Kirliliğine Neden Olmak"suçunu işlediğini sabit olduğundan; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 37/1 maddesi delaltiyle TCK'nın 184/1 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi ve meydana gelen zararın ağırlığı göz önünde bulundurularak takdiren ve teşdiden 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

-5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 43/1 maddesi uyarınca sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda aynı suçu birden fazla işlediği anlaşıldığından bir cezaya hükmedilerek ve bu cezası dörtte biri oranında artırılarak 1 YIL 13 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

-Sanığın geçmişi, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkileri takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezasının 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirilerek sanığın 1 YIL 8 AY 25 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

-Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 25.02.2014 Tarih, 2013/4-691 Esas ve 2014/91 Karar sayılı kararı emsal alınarak ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirerek TCK'nın 184/5. maddesindeki özel düzenlemeden yararlanma imkânı bulunan sanığın bu husus kendisine hatırlatılmış olmasına rağmenruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmediği anlaşıldığından hakkında CMK'nın 231. maddesinde düzenlenen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASININ UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA,

-Sanığın daha önce kasıtlı suçtan dolayı 3 aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş bulunması, sanığın şahsi, sosyal ve sabıka durumu gözönünde bulundurulduğunda verilen cezanın ertelenmesi halinde ileride suç işlemekten çekineceği yönünde mahkememizde olumlu kanaat hasıl olması nedeniyle sanığa verilen hapis cezasının TCK.nın 51/1 maddesi uyarınca ERTELENMESİNE,

-Sanık hakkında hükmolunan ceza miktarı gözönünde bulundurularak TCK.nın 51/3 maddesi gereğince takdiren 2 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA,

-5237 sayılı TCK.nın 51/6.maddesi uyarınca denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlenmeden veya uzman kişi görevlendirilmeden geçirilmesine,

-5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 51/7.maddesi uyarınca sanığın denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, infaz hâkiminin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi halinde; ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine infaz hâkimliğince karar verilebileceğinin sanığa ihtarına,

-5237 sayılı TCK.nın 51/8.maddesi uyarınca denetim süresini iyi halli olarak geçirdiği takdirde cezanın infaz edilmiş sayılacağının sanığa ihtarına,

-Hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak kasıtlı suçtan erteli hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarihli iptal kararı ile 7242 sayılı kanunla yapılan değişiklikler sonrası oluşan duruma göre, sanık hakkında TCK 53 maddesinin 1 ve 2.fıkraları ile 3.fıkrasının 1.cümlesinin uygulanmasına,

Sanık Öznur Daylan'nın üzerine atılı "Mühür Bozma" suçunu işlediği sabit olduğundan; eylemine uyan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 203/1 maddesi gereğince suçun işleniş şekli nazara alınarak alt sınırdan ayrılmadan ve sanığın kişiliği göz önünde bulundurulduğunda adli para cezası tercih edilerek takdiren 180 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

-Sanığın geçmişi, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkileri takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezasının 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirilerek sanığın 150 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

-Sanığa verilen150 GÜN ADLİ PARA CEZASININ 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. Maddesi gereği sanığın ekonomik ve diğer şahsi halleri dikkate alınarak bir günü takdiren 50,00 TL'den hesap edilmek suretiyle sonuç olarak sanığın 7.500,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

-TCK'nın 52/4 maddesi gereğince sanığın ekonomik ve kişisel durumu göz önüne alınarak hükmedilen adli para cezasının 10 aylık ve eşit, birbirini takip eden taksitler halinde sanıktan tahsiline, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının 5275 sayılı yasada belirtilen usulde infaz edileceğinin ihtarına,

-Sanığın adli para cezasına mahkum edildiği gerekçesi ile 5237 sayılı TCK'NIN 51 VE 53/1 MADDELERİNİN UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA,

-Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olması, kişilik özelliği ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önüne alınarak sanığın ileride bir daha suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaate varıldığından CMK'nın 231/5. maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

CMK'nın 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL SÜREYLE DENETİME TABİ TUTULMASINA, bu süre içinde sanığa yükümlülük belirlenmesine takdiren YER OLMADIĞINA,

CMK'nın 231/10 maddesi gereğince sanığın denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlememesi halinde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak açılan kamu davasının DÜŞÜRÜLMESİNE,

CMK'nın 231/11 maddesi gereğince sanığın denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde hükmün açıklanacağının İHTARINA,

Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 30.000,00 TL maktu vekalet ücretinin, sanıklardan alınarak kendisini vekille temsil ettiren katılan Seferihisar Belediye Başkanlığı'na verilmesine,

CMK’nın 325. maddesi gereğince 2 adet tebligat gideri 97,00 TL, bilirkişilere ödenen 1.500,00 TL ve keşif heyeti sarf gideri 790,31 TL olmak üzere toplam 2.387,31 TL yargılama giderinin sanıklardan tahsili ile hazineye irat kaydına,

Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya bulunulan yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi/Ceza Mahkemeleri Ön Bürosuna verilecek bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak beyanın tutanağa geçirilip bu tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceğine,

Dair, sanık Sinan Ayrancı müdafii ve katılan Belediye Başkanlığı vekilinin yüzlerine karşı, sanıkların yokluğunda, Cumhuriyet Savcısı huzuruyla ve mütalaaya uygun olarak istinaf yolu açık olmak üzere, süresinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ihtarı ile açıktan verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 15/05/2025

Gerekçeli kararın sanığın bildirdiği adreslere tebliğ edilemediği, sanığın MERNİS adresinin bulunmadığı ve sanık hakkında yapılan adres araştırmaları neticesinde de mevcut adresinin tespit edilemediği, bu nedenle 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince İlanen Tebligat yapılması gerektiği anlaşılmakla;

İlanen Tebliğin, ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağı, tebliğin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren iki haftalık süre içerisinde, sanığın; mahkememize dilekçe ibraz ederek, zabıt katibine beyanda bulunarak, cezaevinde bulunması halinde Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne dilekçe sunarak veya başka bir mahkeme vasıtasıyla mahkememize dilekçe göndererek istinaf isteminde bulunabileceği hususları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02564599