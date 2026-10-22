SEFERİHİSAR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

SEFERİHİSAR

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı :2026/282 Esas

MALİYE HAZİNESİ SEFERİHİSAR ile İZMİR DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasının yapılan açık duruşması sırasında verilen ara karar uyarınca;

Bugüne kadar yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan İzmir İli Seferihisar İlçesi Camikebir Mahallesinde bulunan tapunun 8394 ADA 4 PARSEL numarasında kayıtlı taşınmazın paydaşı olan Mustafa oğlu Salih'in hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri, aksi halde TMK.nun 32 ve 33. Devamı maddeleri uyarınca MUSTAFA OĞLU SALİH'in gaipliğine karar verileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 12/10/2026

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