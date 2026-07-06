İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in yerine belediye başkan vekili seçildi. Seferihisar Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen olağanüstü toplantıda, yeni başkan vekilini belirlemek üzere sandık kuruldu.

FUAT GÜMÜŞ 17 OYLA SEÇİLDİ

Toplam 23 meclis üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen gizli oylamada, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Üyesi Fuat Gümüş kullanılan oyların 17'sini alarak Seferihisar Belediye Başkan Vekili oldu. Seçimdeki diğer adaylardan Ümit Cingöz ve Çağatay Rasim Çağır birer oy alırken, zarflardan 4 adet de boş oy çıktı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLANMIŞTI

Seferihisar Belediyesine yönelik düzenlenen rüşvet soruşturması kapsamında; aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile Seferihisar belediye başkan yardımcıları N.H. ve İ.K'nin de bulunduğu 25 şüpheli 25 Haziran'da gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin dahil 12 kişi mahkemece tutuklanmış, ardından İçişleri Bakanlığı Yetişkin'in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.