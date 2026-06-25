Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, sağlık durumu nedeniyle hastaneye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre Yetişkin, mevcut rahatsızlığı nedeniyle diyaliz tedavisi görmek üzere hastaneye götürüldü.
İsmail Yetişkin tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden emniyete getirildi.
DİĞER İSİMLER DE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile birlikte diğer 24 şüpheli de rutin sağlık kontrolleri kapsamında hastaneye götürüldü.
SORUŞTURMA
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısının 25'e yükseldiği bildirildi.