Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet ve usulsüzlük iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin adli süreçleri devam ediyor. Gözaltındaki şüphelilerden Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır, sevk edildikleri mahkemece ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de bulunduğu 20 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında daha önce de 3 kişi serbest bırakılmıştı.

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