Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belediyeye yönelik yürütülen “rüşvet” soruşturması kapsamında 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Eylül Cuma günü düzenledikleri operasyonla 47 şüpheliyi gözaltına aldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
SUÇLAMALAR SIRALANDI
Soruşturma kapsamında şüphelilere yönelik “rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük, kamu taşınmazının usulsüz satışı ve delil yok etme” suçlamalarının yanı sıra suç örgütüyle bağlantılı eylemler bulunduğu belirtildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Gözaltındaki 47 şüphelinin tamamının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sabah saatlerinde polis ekiplerinin aldığı geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.