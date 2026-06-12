SEFERİHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

SEFERİHİSAR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/1 VESAYET SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1 VESAYET SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Çolakibrahim Mahallesi, 1520 ada 1 parselin mahalline gelinmiştir. Parsel Turabiye Mahallesinde, 409 - 424 - 407 sokakların arasında yer almaktadır. Keşif anı itibariyle, zeminde boş arsa halindedir. Yakın çevresi meskun değildir. Alt yapı tesisleri tamamlanmamıştır. Toplu taşım güzergahları dışındadır. Ulaşım özel araç ile sağlanabilmektedir. Belediye hizmetlerinden kısmen yararlanmaktadır. Konum itibariyle karayolu ile yaklaşık olarak, Seferihisar / İzmir yoluna 800,00 metre, İlçe merkezine 1,00 kilometre mesafededir.

Adresi : Çolakibrahim Mah. 1520 Ada, 1 Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 5.027,64 m2

Arsa Payı : 1/6 (kısıtlı hisse payı)

İmar Durumu : 11.03.2019 tarihinde onanmış 1/1000 ölçekli Seferihisar 4. Etap Uygulama İmar Planında “2 kat, Ayrık Nizam, TAKS:0,15 — KAKS:0,30, Gelişme Konut Alanı” şeklinde yayınlanmıştır. Seferihisar Belediyesinin, 29.04.2025 tarih, 207583 sayılı yazıları ile 1520 ada 1 parselin parselasyon planının İzmir 5. İdare Mahkemesinin 2023/1746 E. — 2024/1171 K. sayılı kararı ile iptal edildiği bildirilmiştir.

Kıymeti : 8.379.400,00 TL

KDV Oranı : %0

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 11:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 11:14

10/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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