SEFERİHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

SEFERİHİSAR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/28 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Gölcük Mah. 108 ada, 92 parsel Gölcük Mahallesi yerleşiminin güney-batısında,Söğütderesi mevkiinde kalmaktadır.Güneyi kadastral yola cepheli olan taşınmazın sınırları belirgin değildir.

Taşınmaz tapuda 'Tarla vasfında olup,% 5-8 eğim aralığında etek arazi pozisyonundadır.Orta bünyeli toprak yapısında,toprakta hafif taşlık bulunmaktadır.Su tutma kapasitesi iyi,orta derinlikte profile sahip,toprak yapısında tarımsal faaliyete engel olacak tuzluluk ve alkalilik gibi bir sorun bulunmamaktadır.Drenaj sorunu olmayan taşınmazın arazi incelemesinde;üzerinde ekili ve dikili herhangi bir zirai muhdesat olmadığı ve toprak işlemesinin yapılmadığı görülmüştür.

Elektrik ve sulama kaynağı bulunmayan taşınmaz,Gölcük mahallesi yerleşimine 2 km. mesafededir.

Taşınmazın değer tespitinde;yerleşim alanına yakın olması,kadastral yola cepheli olması,ulaşım kolaylığı olumlu unsur,elektrik ve sulama imkanının olmaması ise olumsuz unsur olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : Gölcük Mah. 108 Ada, 92 Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 8.165,17 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında olup, 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 6.532.136,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İzmir 13. İcra Dairesi 16/8/2024 tarih ve 2021/8828 Esas

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 11:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 11:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 11:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 11:42

29/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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