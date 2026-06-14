Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Gayrettepe - Halkalı (M11) metro hattında yürütülen sinyalizasyon, test, devreye alma, teknik bakım, onarım ve altyapı entegre çalışmaları kapsamında bazı durakları kullanıma kapattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı ulaşımını ve şehir içi trafiğini büyük ölçüde rahatlatan M11 - Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda 14 Haziran ile 18 Haziran tarihleri arasında seferlerin geçici olarak durdurulacağını açıkladı. Çalışmalar süresince hattın mevcut olan tüm istasyonlarında hizmet verilemeyecek.

HATTI ÜZERİNDEKİ MEVCUT VE YENİ İSTASYONLAR

M11 hattı üzerinde faaliyette olan istasyonlar sırasıyla şunlar:

1-Gayrettepe (Metrobüs-Zincirlikuyu)

2-Kağıthane

3-Üniversite-Hasdal

4-Kemerburgaz

5-Göktürk

6-İhsaniye İstanbul Havalimanı

7-Kargo Terminali

8-Taşoluk

9- Arnavutköy Hastane

19 Haziran’da açılacak olan duraklar:

1-Fenertepe

2-Kayaşehir

3-Olimpiyatköy

4-Halkalı Stadı

5-Halkalı

SON ETAP CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA AÇILACAK

Bakan Uraloğlu, dünyanın en uzun ring hatlarından biri olacak 69 kilometrelik dev projenin son etabı olan Gayrettepe-Halkalı bölümünün 19 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacağını duyürüdü. Daha önce 22 Ocak 2023’te Kağıthane - İstanbul Havalimanı etabı, 29 Ocak 2024’te ise Kağıthane - Gayrettepe etabı yolcu alımına açılan hat, yeni etabın işletmeye alınmasıyla İstanbulluların ulaşımında ana omurga işlevi görecek. Yolcular, tek bir hat üzerinden şehrin dört bir yanındaki diğer metrolara ve banliyö hatlarına aktarma yapabilecek.

İETT VE HAVAİST SEFERLERİ ARTIRILIYOR

Metro hattındaki kapalılık süreci nedeniyle havalimanı yolcularının mağduriyet yaşamaması adına alternatif ulaşım önlemleri alındı. İGA ve Türk Hava Yolları (THY), uçuş kaçırma riski oluşmaması için yolcuların havalimanına gelirken planladıkları süreden 1 saat önce yola çıkmalarını tavsiye etti.

Süreç boyunca kentin Taksim, Kadıköy, Aksaray ve Beşiktaş gibi merkezi noktalarından kalkan Havaist otobüslerinin sefer sıklığı artırılacak. Ayrıca İstanbul Havalimanı’na çalışan H-1, H-2, H-3, H-6, H-8 ve H-9 numaralı İETT hatları düzenli seferlerine devam edecek olup, duraklardaki yolcu yoğunluğuna göre bölgeye anlık olarak ek otobüsler sevk edilecek.