Antalya Diplomasi Forumu’nda ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye’yi de kastederek bölgede “işe yarayan tek modelin monarşi olduğunu” savunmasına büyük tepki geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Barrack’ı “istenmeyen adam” ilan ederek, “Atatürk’ün kurduğu ülkede demokrasiyi eleştirmek hadsizliktir” dedi. Söz konusu “monarşi ve güç” çıkışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrası dönemde oğlu Bilal Erdoğan veya damadı Selçuk Bayraktar’ın olası aday gösterildiği iddialarını üzerine gelmesi dikkat çekti.

‘KENDİNİ VALİ SANMA’

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise sosyal medyadan Barrack’ı şu sözlerle eleştirdi: “Kendini müstemleke valisi sanan Tom Barrack, Türkiye’ye de alenen monarşi gömleği biçiyor. Üstelik Erdoğan, bu küstah sözler sarf edilirken orada! Türkiye Cumhuriyeti kimsenin monarşi laboratuvarı değildir. Biz bu sözlerin sahiplerinin bu rüyalarını yüz yıl önce kabusa çevirmiş bir milletiz.”

VATANDAŞ BARRACK’I İSTEMİYOR

Sosyal medya kullanıcıları Barrack’ın sözleri üzerine, cumhuriyete sahip çıkarak şu paylaşımlarda bulundu:

-Atatürk 1923’te ABD’li bir gazeteciye verdiği demeçte şöyle demişti: “Emperyalizm ölüme mahkumdur. Demokrasi insanlığın ümididir.”

-Küstah Tom Barrack. Ülkemden defol!

-Barrack sömürge valisi gibi konuşma cüretini nereden alıyor?

-Türkiye Cumhuriyeti’ne dokunamayacaksınız!

-Yaşasın tam bağımsız Türkiye! Kahrolsun emperyalist ABD

-Bu sistemi sorgulamak senin haddine değil Barrack!

-Türkiye’yi Orta Doğu ülkesi mi yaptınız?

-İran’ı da değiştirmek istediniz sonra ağlamaya başladınız

Yazar Ahmet Ümit’in sosyal medyadan paylaştığı “Yankee evine dön!” yazılı görselde ABD’liler için kullanılan “Yankee” kelimesinin üstü karalanarak “Barrack” yazılması büyük beğeni topladı.

TİP ve YRP küstahlığa sessiz kalmadı

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Tom Barrack’a tepki göstererek, “Barrack şunu iyi bilsin: ülkemiz asla sizin kirli ittifakınızın parçası olmayacak” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise, Barrack’ın sözlerinin “emperyalist hadsizlik” olduğunu belirterek nota verilmesi çağrısında bulundu.