Şeflerin de sıkça tercih ettiği bu yöntem, patlıcanın acılığını azaltırken kızartma sırasında daha az yağ çekmesine de yardımcı oluyor. Uygulaması ise yalnızca birkaç dakikalık hazırlık gerektiriyor.

TUZLAMA YÖNTEMİ ACILIĞI AZALTIYOR

Patlıcanları tarifinize uygun şekilde dilimleyin veya doğrayın. Ardından üzerlerine her tarafını kaplayacak kadar tuz serpin ya da tuzlu suyun içine bırakın. Yaklaşık 20-30 dakika bekletin. Bu sürede patlıcanın içindeki acılığa neden olan sıvının bir kısmı dışarı çıkacaktır.

Bekleme süresi tamamlandıktan sonra patlıcanları bol suyla iyice yıkayın. Üzerindeki tuzu tamamen temizledikten sonra kağıt havlu veya temiz bir bezle kurulayın. Özellikle kızartma yapacaksanız patlıcanın kuru olması daha iyi sonuç almanızı sağlar.

DAHA AZ YAĞ ÇEKMESİNE DE YARDIMCI OLUYOR

Tuzlama işlemi yalnızca acılığı azaltmakla kalmıyor. Patlıcanın fazla suyunu dışarı attığı için kızartma sırasında daha az yağ çekmesine de katkı sağlıyor. Böylece daha hafif ve daha lezzetli yemekler hazırlamak mümkün oluyor.

Patlıcan seçimi de lezzeti etkiliyor. Kabuğu parlak, sert, sapı canlı yeşil ve ağırlığına göre dolgun olan patlıcanlar genellikle daha taze oluyor. Küçük ve taze patlıcanlarda acı tat oluşma ihtimali de daha düşük görülüyor.