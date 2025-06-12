Şefler, restoran menülerinin en güvenli görünen tercihi tavuk yemeklerinin aslında en büyük hayal kırıklığını yarattığını vurguluyor.

Reader’s Digest dergisine konuşan Şef Ryan Ososky, “Dışarıda yemek yediğimde her şeyi sipariş ederim; ama tavuk asla” diyerek uyarısını yaparken, Le Journal des Femmes’in araştırması da bu kanaati destekliyor.

Yaygın olarak Sezar salatasından burgerlere, ızgara eskaloptan makarnaya kadar her formuyla sunulan tavuk, çoğu zaman fazla pişirilmiş ve kuru geliyor. Maliyetinin kilo başına daha az maliyeti olmasına rağmen restoranlarda daha yüksek fiyatlara satılması, şeflerin “müşteri tuzağı” olarak nitelendirdiği fiyat–kalite uçurumuna işaret ediyor.

"Ödediğiniz paraya değmiyor"

Şef Dennis Chan da “Böyle bir yemeğe ödediğiniz paraya değmiyor” diyerek yemeğin ne lezzet ne de rakam olarak tatmin edici olmadığını ekliyor.

Aşırı pişirme hataları, kuru et parçaları veya ağır sosların içinde boğulan tavuk yemekleri, üstüne üstlük menüye “rahat seçim” diye eklenip müşterinin gözünü boyuyor.

Profesyonellerin önerisi ise, şefin uzmanlığını ve mutfak kalitesini gösteren seçeneklere yönelmek: Mevsimlik ürünlerle hazırlanan mezeler, günün taze balığı, özenle pişirilen güveçler ve restoranın imza tatları hem lezzet hem de fiyat açısından daha doğru bir tercih sunuyor.