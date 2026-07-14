Van Kültür Yolu Festivali kapsamında konser veren Sefo'nun sahnesinin ardından yaşanan bıçaklı kavga korku dolu anlara neden oldu. İddiaya göre sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken, olayda bir kişi yaralandı.

Olay, Van'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen Sefo konserinin ardından meydana geldi.

BİR KİŞİ YARALANDI

İddiaya göre konser alanında başlayan sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bir genç yaralanırken, çevrede bulunanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Güvenlik güçleri tarafından güvenli alana alınan yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan gencin tedavi altına alındığı öğrenildi.

SEFO'DAN AMBULANS ÇAĞRISI

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Sefo'nun yaşananları fark ederek, "Çok acil ambulansı alabilir miyiz?" diye seslendiği görüldü. Görüntülerde sanatçının çevresindekilere "bıçak" dediğinin de duyulduğu anlar dikkat çekti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.