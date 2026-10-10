Ünlü şarkıcı Sefo, geçtiğimiz akşam Arnavutköy’de otomobiliyle ilerlediği sırada basın mensuplarının objektiflerine yansıdı. Ancak araçta kendisine eşlik eden kadın arkadaşının kameralardan kaçınması, dikkatleri üzerine çekti. YÜZÜNÜ SİYAH CEKETLE GİZLEDİ Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre, Sefo’nun yan koltuğunda oturan arkadaşı, muhabirleri fark edince yüzünü siyah bir ceketle kapatarak görüntülenmemeye çalıştı. Bu sırada gazetecilerin yönelttiği “Yeni bir aşk mı?” sorusu üzerine gülmeye başlayan şarkıcı, “Normal arkadaşım, gözükmek istemiyor galiba” yanıtını verdi.

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