Rapçi Sefo, Yalova konseri öncesinde yaptığı esnaf ziyaretiyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Kendisini tanımayan bir esnafla sohbet eden ünlü şarkıcı, "Sefo mu yakışıklı, ben mi?" sorusuyla ilginç bir diyalog yaşadı. Esnafın verdiği yanıt ise hem Sefo'yu hem de izleyenleri kahkahaya boğdu.

SEFO VE ESNAFTAN GÜLDÜREN DİYALOG

Konser programı için Yalova'da bulunan rapçi Sefo, alışveriş yaptığı sırada kendisini tanımayan bir esnafla yaşadığı diyalogla gündem oldu.

Samimi tavırlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, sohbet sırasında kimliğini gizleyerek esnafla şakalaştı. Esnafın "Sanatçı mısın?" sorusuna, "Yok be abla, ne sanatçısı… Bizden sanatçı mı olur, tipe bak" yanıtını veren Sefo, daha sonra sohbeti farklı bir noktaya taşıdı.

'SEFO İŞİNE BAKSIN'

Ünlü rapçi, "Sefo mu yakışıklı, ben mi?" diye sorunca esnaftan beklenmedik bir cevap geldi. Sefo'yu tanımayan esnaf, "Sefo işine baksın!" diyerek hem çevredekileri hem de ünlü şarkıcıyı güldürdü.

Esnafın, karşısındaki kişinin Sefo olduğunu fark etmeden verdiği yanıt sosyal medyada kısa sürede viral olurken, eğlenceli görüntüler binlerce beğeni ve yorum aldı. Sefo'nun doğal tavırları ve esnafla yaşadığı samimi diyalog da takipçilerinden tam not aldı.