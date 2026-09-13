50 yıllık PKK terörüyle mücadele ederken verdiğimiz binlerce şehidimizin geride bıraktığı evlerin görüntüleri, yıllardır hafızalardan silinmiyor. Şehitlerimizin; boyası dökülmüş, sıvası yapılmamış, derme çatma evlerde yaşam mücadelesi verirken, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın bahçeli, 500 metrekarelik villası halkın tepkisine neden oldu.

KAHRAMANLARIN EVLERİ

Bir yanda vatan savunmasında hayatını kaybeden ve çoğu dar gelirli ailelerin çocukları olan şehitler, diğer tarafta Türkiye’nin yıllarca terörle mücadele ettiği örgütün elebaşı için hazırlanan konforlu yaşam alanı...

Sosyal medyada tepkiler art arda yükseldi, şehitlerimizin evlerini paylaşıp şöyle dediler: “Bu binlerce isimsiz kahraman şehitlerimizden birinin ailesinin evi.

APO’YA İMRALI’DA YAPILAN VİLLA ŞEHİTLERİMİZİN KEMİKLERİNİ SIZLATTI

TUZ BASMAYIN YETER

Dubleks değil 250 metrekare kapalı 500 metrekare bahçesi yok. Teknik altyapı pek yok. Su, kuyudan çekilir. Onlar statü istemiyor. Beklentileri yok. Zira onlar erişilebilecek en yüksek mertebeye gelmişlerdir. Yaraya tuz basılmasa yeter.”

“Parasını da bizim vergilerimizden harcamışlar. Bu katil biri üsteğmen, biri başkomiser iki kuzenimi şehit etti. Cehennemin en harlı yerinde Rabbim sizi ağırlasın.”

Zafer Partili Fatih Eryılmaz da “Bahçeli dubleks villa yaparak terörü bitireceklermiş” dedi.

Yapay zeka çizdi

ChatGPT, İmralı canisi için yapılan villayı anlatılan tasvire göre resmetti.

VİLLANIN OFİSİNİ KULLANIYOR

AKP’li Şamil Tayyar da ayrıntıları anlattı: “250 m2 kapalı alanı var. İki katı kadar bahçesi. Hem barınma hem çalışma ofisi. Teknik altyapı mevcut, görüntülü telefon ve internet imkanı var. Henüz yerleşmedi, ofis şartlarından ihtiyaç halinde yararlanıyor.”