Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti sırasında mayına basıp yaralanan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Şehit Uzman Çavuş Önder Özen için 5 Mayıs 2025 tarihinde memleketi Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyünde cenaze töreni düzenlenmiş ve törene Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, il protokolü, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, belediye başkanları, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katılmıştı.

ŞEHİDİN KIZININ SÖZLERİ YÜREK BURKMUŞTU

Cenaze töreninde bir kadın komutanın, şehidin 4 yaşındaki kızı Alya'nın kıyafetine, babasının fotoğrafı ve “şehit çocuğu" yazan kağıdı toplu iğne ile taktığı sırada "Dikkat edelim iğne sana batmasın" demiş ve bunun üzerine Alya da "Toplu iğne babama batıyor. Babaya batmadan kenardan yapalım” diyerek tüm Türkiye’yi gözyaşlarına boğmuştu.

ŞEHİT ÇABUK UNUTULDU

Özen’in şahadetinin üzerinden henüz 40. geçti ancak şehir protokolü tarafından çabuk unutuldu. Özen’in şahadetinin 40’ıncı gününde düzenlenen mevlid-i şerife il protokolünden kimse katılmadı.

Mevlid-i Şerife şehidin ailesi, akrabaları, diğer şehit aileleri ve Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı katıldı.

ŞEHİT BABASI İSYAN ETTİ

Şehit babası Hasan Özen, oğlu Önder Özen’in şehadetinin 40. Günü için düzenlenen Mevlid-i Şerife protokol üyelerinin katılmamasına tepki gösterdi. Oğlunun çabuk unutulduğunu kaydeden Baba Hasan Özen, şu sözlerle sitem etti:

“Bugün şehidimizin 40’ını yaptık. Maalesef evimizin ziyaretine Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehit babaları katıldı. Taşınmak üzere olduğumuz evimizde her şey dışarıda ve evimizdeki yine de misafirlerimizi normal ağırlıyoruz. Biz çok zorluluklar yaşadık. Ancak maalesef oğlumuzun 40’ına yetkililer gelmedi ve ülkemiz için mücadele eden oğlum 40 günde unutuldu. Bizim rezilliğimizin bini bir para ama yine de misafirlerimizi ağırladık. Gelen, gidenden yine de Allah razı olsun. Ben yine oğlumun cenaze töreni gibi kalabalık olsun istedim ama olmadı ve çok üzüldüm.”